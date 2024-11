The Kid Laroi sieht in Justin Bieber seinen großen Bruder

Justin Bieber (30) und The Kid Laroi (21) haben eine enge Freundschaft aufgebaut, die weit über ihre musikalische Zusammenarbeit hinausgeht. Der australische Künstler, der 2021 gemeinsam mit Justin den Hit "Stay" veröffentlichte, erzählte kürzlich von ihrer besonderen Beziehung. In einem Interview mit dem KIIS Network's Will & Woody verriet The Kid Laroi, dass Justin ihn jeden Tag kontaktiere, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen. "Er schreibt mir jeden Tag: 'Hey, wie fühlst du dich? Geht es dir gut?'", berichtete er und betonte, wie sehr ihn diese Unterstützung berühre.

Die beiden Musiker lernten sich kennen, als Justin ihm eine Nachricht auf Instagram schickte und seine Begeisterung für seine Musik ausdrückte. Kurz darauf lud der "Anyone"-Sänger ihn zu sich ins Studio ein, um gemeinsam an Musik zu arbeiten und sein Album "Justice" zu hören. "Das erste Mal hingen wir zusammen im Studio, dann spielten wir Basketball bei ihm zu Hause", erinnerte sich The Kid Laroi. Ihre Freundschaft entwickelte sich daraufhin ganz natürlich weiter. Besonders schätzt der junge Künstler Justins Ratschläge in Bezug auf den Druck, ein Vorbild zu sein. "Er hat die besten Ratschläge und das meiste Wissen, wenn es um solche Dinge geht", sagte er.

Abseits des Rampenlichts verbindet die beiden eine tiefe gegenseitige Wertschätzung. Justin, der selbst früh im Leben mit den Herausforderungen des Ruhms konfrontiert war, teilt seine Erfahrungen, um The Kid Laroi auf seinem Weg zu unterstützen. "Für mich ist es so, als hätte ich einen großen Bruder, zu dem man immer gehen kann und der schon alles zehnmal durchgemacht hat", erklärte der australische Sänger. Die Fürsorge, die Justin ihm entgegenbringt, motiviert ihn, diese Energie weiterzugeben. "Es inspiriert mich, auch meine Freunde und Familie zu kontaktieren und nach ihnen zu schauen", sagte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images The Kid Laroi im April 2023 in Indio, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Anzeige Anzeige