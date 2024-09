Tate McRae und The Kid Laroi sind verliebt im Inselurlaub

Tate McRae (21) und The Kid Laroi (21) genießen ihren Pärchenurlaub in paradiesischer Kulisse. Die Sängerin und der Rapper sind frisch verliebt und scheinen ihre Zweisamkeit jetzt so richtig auszukosten. Gemeinsam urlaubt das Paar auf der Südpazifik-Insel Bora Bora. Umgeben von türkisblauem Wasser, Palmen und einer Luxusunterkunft lassen sie ihre Fans auf Instagram an dem Liebestrip teilhaben. Während Tate im Sand liegend posiert, springt The Kid Laroi gekonnt von einem Steg ins kühle Nass. Gemeinsam fahren sie Jetski, spielen auf der Terrasse Karten und beobachten die Wale.

Ihre Beziehung zeigen die beiden Musiker ihren Fans nur selten. Auch deshalb wird ihre Community sich wohl sehr über diese romantischen Bilder freuen. Mitte August gab es aber eine große Ausnahme. Tate trat im Rahmen ihrer Tour im Madison Square Garden in New York City auf. Zu ihrem Song "Without You" hatte sie eine große Überraschung für ihre Zuschauer parat: The Kid Laroi performte mit ihr auf der Bühne. Und dann gab es noch ein besonderes Highlight. Auf TikTok zeigte ein Video, wie die 21-Jährige ihrem Partner strahlend um den Hals fiel und ihm dann noch einen schnellen Kuss gab.

Offiziell zusammen sind Tate und The Kid Laroi seit Juli dieses Jahres. Nach vielen Spekulationen bestätigten sie ihre Beziehung im Netz mit einem Kussfoto zu ihrem 21. Geburtstag. "Alles Gute zum 21. Geburtstag. Du machst mich besser! Ich liebe dich", schrieb der Musiker dazu. Vermutet hatten viele aber schon Monate zuvor, dass es zwischen den beiden gefunkt hat. Bereits im Januar wurde das Pärchen in Mexiko zusammen beim Tanzen erwischt. Rund zwei Monate später konnten Paparazzi festhalten, wie Tate und The Kid Laroi Händchen haltend durch Beverly Hills schlenderten.

Tate McRae, Sängerin

The Kid Laroi und Tate McRae, Sänger

