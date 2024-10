Tate McRae und The Kid Laroi hatten Jetski-Unfall im Urlaub

Tate McRae (21) hat enthüllt, dass sie und ihr Freund The Kid Laroi (21) während ihres Sommerurlaubs in einen Jetski-Unfall verwickelt wurden. In einem Gespräch mit Moderator Jimmy Hill auf "Capital Radio" beschrieb die Sängerin die beängstigende Erfahrung, als sie und ihr Freund vom Wasserfahrzeug fielen und beinahe von einem in der Nähe befindlichen Wal verschluckt wurden. "[Ein Wal] war etwa drei Meter entfernt. Das war ein wirklich großer Moment unserer Reise. Ich dachte: 'Wir sind gerade fast im Maul eines Wals gelandet!'", erzählte Tate und fügte hinzu: "Ich hatte dieses Gefühl, als wir ins Wasser fielen, die Füße kribbelten und ich dachte: 'Wir könnten jetzt sterben!" Trotz des traumatischen Erlebnisses ist das Paar aber offenbar heil und unversehrt ans Ufer gekommen – also ist alles noch mal gut gegangen.

Der lebensgefährliche Zwischenfall ereignete sich im Verlauf ihrer jeweiligen Welttourneen, anlässlich derer sie sich gerade in Australien aufhalten. In einem weiteren Interview mit KIIS Network sprach Tate über ihre Beziehung zu dem australischen Musikstar. Sie verriet Details über einen gemeinsamen Auftritt im Madison Square Garden, bei dem Laroi vor Nervosität blass wurde: "Er ist auf den größten Bühnen und mit den verrücktesten Leuten aufgetreten, und als er auf meine Bühne kam, sah er buchstäblich so aus, als ob er weinen wollte."

Die Beziehung zwischen Tate und dem "STAY"-Interpreten wurde erst vor einigen Monaten öffentlich. Der erste offizielle Beweis ihrer Liebe kam im April, als der Rapper während eines Auftritts in Dublin der Menge kundtat, dass die "You Broke Me First"-Interpretin seine Freundin sei. "Meine Freundin ist heute Abend hier, und ich will nicht blöd dastehen", verkündete der 21-Jährige damals vor seinen Fans.

Getty Images Tate McRae während ihres Konzerts im Madison Square Garden, August 2024

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae, Sänger

