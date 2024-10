Tate McRae erinnert sich an Pärchen-Gig mit Freund Kid Laroi

Die kanadische Sängerin Tate McRae (21) und der australische Musiker The Kid Laroi (21) sind seit diesem Jahr ein Paar. Nun teilte die frischverliebte Tate seltene Details über die Beziehung der beiden. In einem Interview mit KIIS Network's Will & Woody sprachen die beiden über einen gemeinsamen Auftritt im New Yorker Madison Square Garden im August. "Er ist auf den größten Bühnen und mit den verrücktesten Leuten aufgetreten, und als er auf meine Bühne kam, sah er buchstäblich aus, als wolle er weinen", verriet Tate.

Bei dem Auftritt performten sie seinen Song "Without You". Auch Tate war während des Auftritts mit ihrem Liebsten angespannt: Während des Liedes improvisierte The Kid Laroi nämlich und nahm sie plötzlich an der Hand, um sie hochzuziehen. "Ich dachte nur: 'Heb mich jetzt bloß nicht hoch! Das haben wir nicht geübt'", erinnerte sich die 21-Jährige lachend. Die sympathische Unsicherheit der beiden frisch Verliebten zeigte sich erneut am Ende des Auftritts: Er habe eine lange Rede gehalten und sie gelobt, doch sie schnitt ihm versehentlich das Wort ab und leitete so einen verfrühten Applaus ein.

Auch The Kid Laroi bestätigte in einem Interview mit KIIS Network's Will & Woody, dass er bei diesem Auftritt unglaublich nervös gewesen sei. "Es ist eines der schönsten Dinge, die Bühne mit jemandem zu teilen, den man liebt", sagte er. Die Beziehung der beiden Musiker wurde offiziell, als The Kid Laroi während eines Konzerts in Dublin im April zu seinen Fans sprach. Er bat die Menge, für seine Freundin, die an diesem Abend im Publikum war, laut mitzusingen.

Getty Images Tate McRae im Februar 2024

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae, Sänger

