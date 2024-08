Tate McRae küsst ihren Freund The Kid Laroi auf der Bühne

Es war ein ganz besonderer Abend für die Fans von Tate McRae (21) und ihrem Freund The Kid Laroi (21). Die Sängerin trat kürzlich für ihre "Think Later"-Tour im Madison Square Garden in New York auf – und überraschte die Konzertbesucher mit einem Gastauftritt des Musikers. Die beiden performten aber nicht nur seinen Song "Without You" im Duett, sondern begeisterten die Zuschauer auch mit etwas anderem, wie ein Video auf TikTok zeigt: Sie tauschten einen süßen Kuss aus!

Neben der Freude in der Konzertarena treffen die "Greedy"-Interpretin und der 21-Jährige damit jetzt auch auf eine Menge Ekstase im Netz. "Sie sind so niedlich! [...] Sie sind das süßeste Paar auf der Welt", findet ein Nutzer unter dem Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Darauf habe ich gewartet". Außerdem sind die User der festen Überzeugung, dass Tate durch die Anwesenheit ihres Liebsten strahlt. "Sie sieht so glücklich aus" und "Die Art, wie sie ihn ansieht, ich kann nicht mehr", lauten einige Kommentare.

Bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten, hatten Fans monatelang spekuliert, ob die beiden ein Paar sind. Anfang Juli bestätigte Charlton Howard, wie The Kid Laroi mit bürgerlichem Namen heißt, aber die Liebe zu der Kanadierin. Der "Stay"-Sänger veröffentlichte einen niedlichen Schnappschuss auf Instagram, auf dem er Tate einen Kuss auf die Lippen drückte. Zudem schrieb er: "Alles Gute zum 21. Geburtstag. Du machst mich besser! Ich liebe dich."

Getty Images Tate McRae während ihres Konzerts im Madison Square Garden, August 2024

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae, Sänger

