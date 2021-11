The Kid Laroi (18) begeistert seine Fans mit Pärchen-Content! Der Rapper, der sogar mit Megastar Justin Bieber (27) einen gemeinsamen Song herausgebracht hat, ist total glücklich mit TikTok-Star Katarina Deme zusammen. Im vergangenen Juli offenbarte der Australier, dass sie bereits seit einem Jahr Seite an Seite durchs Leben gehen. Nun haben die Turteltauben auch Hallooween zusammen gefeiert – und im Netz Fotos ihrer Outfits gepostet.

Auf einem ersten Instagram-Schnappschuss schmiegt sich das Paar aneinander – die 17-Jährige gekleidet in ein sexy Nonnenkostüm, während ihr Freund The Kid Laroi, der mit richtigem Namen übrigens Charlton Howard heißt, ein Priestergewand trägt. Doch das sollte nicht der einzige Look für das Gruselfest bleiben: Auf einem weiteren Post zeigen sie sich als Figuren aus dem Film "Toy Story" – Katarina als Little Bo Peep und der Musiker als Sheriff Woody.

Doch nicht nur auf Social Media präsentieren sich die Stars als glückliches Couple – auch auf dem Red Carpet gab es bereits gemeinsame Auftritte. Im vergangenen September besuchten sie die MTV Video Music Awards in New York City. In ihren schwarzen Styles zogen sie alle Blicke und sämtliche Kameralinsen auf sich.

