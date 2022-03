In der vergangenen Nacht war es endlich wieder so weit: Im Dolby Theatre in Hollywood wurden zum 94. Mal die Oscars verliehen! Natürlich gaben sich anlässlich der Preisverleihung wieder zahlreiche große Stars die Klinke in die Hand. Viele Schauspieler, Regisseure und Co. hofften auf eine der begehrten Auszeichnungen – doch am Ende der Veranstaltung konnten nur ein paar mit einem Academy Award nach Hause gehen: Hier kommt eine Übersicht aller Gewinner der Oscars 2022!

Bester Film – "Coda"

Bester Hauptdarsteller – Will Smith in "King Richard"

Beste Hauptdarstellerin – Jessica Chastain in "The Eyes of Tammy Faye"

Bester Nebendarsteller – Troy Kotsur in "Coda"

Beste Nebendarstellerin – Ariana DeBose in "West Side Story"

Bestes Originaldrehbuch – "Belfast"

Bestes adaptiertes Drehbuch – "Coda"

Beste Regie – Jane Campion für "The Power of the Dog"

Beste Kamera – "Dune"

Bester Schnitt – "Dune"

Bestes Szenenbild – "Dune"

Bester Song – "No Time To Die" aus "No Time To Die" von Billie Eilish und Finneas O'Connell

Beste Filmmusik – "Dune"

Beste visuelle Effekte – "Dune"

Bestes Make-up und Beste Frisuren – "The Eyes of Tammy Faye"

Bestes Kostümdesign – "Cruella"

Bester animierter Spielfilm – "Encanto"

Bester Kurzfilm – "The Long Goodbye"

Bester animierter Kurzfilm – "The Windshield Wiper"

Bester fremdsprachiger Film – "Drive My Car"

Bester Dokumentarfilm – "Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)"

Bester Dokumentar-Kurzfilm – "The Queen of Basketball"

Anzeige

Getty Images Will Smith bei der Oscar-Verleihung 2022

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain bei den Oscars 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de