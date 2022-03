Wer konnte den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" mit nach Hause nehmen? In der Nacht von Sonntag auf Montag wird der begehrteste Filmpreis im Dolby Theatre in Hollywood zum 94. Mal vergeben. Jahr für Jahr ist natürlich besonders spannend, wer als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wird – im vergangenen Jahr wurde Anthony Hopkins (84) diese Ehre sogar zum zweiten Mal zuteil. Aber wer konnte den Goldjungen in diesem Jahr abräumen?

In diesem Jahr wurde Will Smith (53) in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Darbietung in dem Film "King Richard" ausgezeichnet. Es ist der erste Oscar des 53-Jährigen. In seiner Rede wurde er sehr emotional und konnte seine Tränen nicht zurückhalten: "Richard Williams war ein großer Verteidiger seiner Familie – in dieser Zeit meines Lebens, in diesem Moment bin ich überwältigt von dem, was Gott für mich in dieser Welt bereit hält."

Der Schauspieler sorgte schon vor der Empfangnahme seines Preises für Aufsehen. Er schlug dem Comedian Chris Rock (57) nämlich zuvor auf der Bühne ins Gesicht, nachdem der einen Witz auf Kosten von Wills Ehefrau Jada Pinkett-Smith (50) gemacht hatte. Dafür entschuldigte er sich jedoch indirekt in seiner Rede und erklärte sein Verhalten mit den Worten: "Ich wurde in meinem Leben dazu berufen, Menschen zu lieben und sie zu beschützen und ein Fluss für meine Leute zu sein."

