Fernanda Brandao (38) bemerkt ihre Schwangerschaft offenbar auch mächtig auf der Waage! Ende vergangenen Jahres machte die Hot Banditoz-Bekanntheit öffentlich: Sie und ihr Verlobter Roman Weber erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auch das Geschlecht ihres Kindes ist schon bekannt – die beiden erwarten ein Mädchen. Die kleine Maus entwickelt sich wohl prächtig – jetzt verriet Fernanda, wie viel sie bereits zugenommen hat!

"So sehe ich aktuell aus", zeigte sich die schwangere Schönheit nun mit XXL-Babybäuchlein in ihrer Instagram-Story. Doch wie viel hat Fernanda bisher an Gewicht zugelegt? "Ende neunter Monat – 22 Kilo zugenommen", plauderte die werdende Mutter stolz aus. Das für sie Kuriose daran: Bis zum Ende des siebten Monats waren es nur rund zwölf Kilo Extragewicht. "Und auf einmal macht es wumm", erinnerte sich Fernanda. Ab diesem Moment kamen auch zahlreiche Wassereinlagerungen hinzu.

Inzwischen kann die 38-Jährige die Geburt ihrer kleinen Prinzessin kaum noch abwarten. "Ich bin gespannt auf ihr Gewicht und wie sich mein Körper anfühlen wird nach der Schwangerschaft", erklärte Fernanda. Bislang kann sich die Bald-Mama aber keinesfalls beklagen: "Es war eine tolle Reise bisher mit meiner Riesen-Murmel!" Weil ihre Bauchmitte allerdings so prall ist, überlegte Fernanda sogar schon öfter, ob sie nicht sogar zwei Babys unter ihrem Herzen trägt.

Instagram / fernanda_brandao Sängerin Fernanda Brandao

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao und ihr Verlobter Roman

Getty Images Fernanda Brandao im Januar 2020 in Berlin

