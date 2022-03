Endlich lüftet Fernanda Brandao (38) das süße Geheimnis! Der ehemaligen Hot Banditoz-Sängerin und ihrem Verlobten Roman Weber stehen spannende Zeiten bevor: Sie bekommen schon bald ihr erstes Kind! In den vergangenen Wochen begeisterte die Musikerin ihre Fans mit regelmäßigen Updates rund um ihre Schwangerschaft. Doch das spannendste Detail hatte sie bisher nicht verraten: Wird es ein Junge oder Mädchen? Kurz vor der Geburt enthüllte Fernanda jetzt das Babygeschlecht...

Via Instagram teilte die werdende Mama nun Eindrücke von ihrer Gender-Reveal-Party mit ihren Followern: Es regnete rosafarbenes Konfetti – Fernanda und Roman bekommen also ein Mädchen! Den jubelnden Gesichtern der zukünftigen Eltern nach zu urteilen, freuen sie sich riesig darauf, eine Tochter zu bekommen. Auch ihre Fans und Freunde feiern in den Kommentaren mit: "Herzlichen Glückwunsch", schreibt Jessica Haller (31), die selbst eine Mädchenmama ist. Auch Musikerkollegin Jasmin Wagner (41) und Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (41) lassen liebe Worte da.

Die Geburt dürfte gleich im doppelten Sinne ein Abenteuer werden, denn: Fernanda und Roman leben in Lappland – das nächste Krankenhaus liegt ungefähr eine rund zweieinhalbstündige Autofahrt entfernt von ihrem Zuhause. Das bedeutet, dass sie es nicht unbedingt dorthin schaffen, wenn die Wehen einsetzen: "Ich habe alle möglichen Taschen schon gepackt, auch die Auto-Notfall-Tasche – falls es dazu kommt, dass wir das alleine zu dritt machen müssen", berichtete die Mami in spe RTL.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Musikerin

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao und ihr Verlobter Roman

Instagram / fernanda_brandao Sängerin Fernanda Brandao

