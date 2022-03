Die Zeitumstellung zur Sommerzeit geht auch an den Promis nicht ohne Nebenwirkungen vorbei. Annemarie Carpendale (44) und Wayne Carpendale (45) sind eines der Traumpaare des deutschen Fernsehens. Seit 2007 gehen die beiden Seite an Seite durchs Leben. Ihr Familienglück krönte das Paar im Jahr 2018 mit der Geburt ihres Sohns Mads. Die beiden teilen immer wieder auch Einblicke in ihr Privatleben. Auch jetzt überraschte Wayne wieder mit einem ganz realen Bild.

Auf Instagram teilte der Moderator jetzt einen Screenshot aus einem FaceTime-Anruf mit seiner Frau. Beide haben ungemachte Haare und sehen aus wie vor fünf Minuten aus dem Bett aufgestanden. Dazu schrieb Wayne: "Meine Frau und ich, wenn wir facetimen, nachdem uns eine Stunde Schlaf geraubt wurde." Die Zeitumstellung der letzten Nacht scheint den Carpendales nicht gut bekommen zu sein. Aber immerhin kriegen sie die Stunde Schlaf wieder zurück – in einem halben Jahr. Ob es dann auch ein Bild mit einem ausgeschlafenen Pärchen gibt?

Die Fans nehmen den Einblick in das Privatleben mit Humor. "Danke für den Hinweis. Ich hab die Zeitumstellung komplett verpennt", schrieb eine Followerin. Ein anderer Fan ergänzte: "Sehr sympathisch, dass ihr nicht anders ausseht als jeder andere Mensch auch." Mit dem Post scheinen die beiden auf jeden Fall eine Menge Sympathie bei ihren Followern gesammelt zu haben.

