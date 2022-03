Steht bei James Middleton (34) möglicherweise Nachwuchs ins Haus? Im September des vergangenen Jahres feierte der jüngere Bruder von Herzogin Kate (40) den bisher wohl schönsten Tag in seinem Leben: Er und seine langjährige Partnerin Alizee Thevenet gaben sich das Jawort. Wagt das Paar jetzt etwa schon den nächsten Schritt in seiner Beziehung? Im Netz munkeln die Fans aktuell jedenfalls fleißig, ob James nicht bald schon Vater wird!

Für ihre Annahme haben seine rund 230.000 Follower bei Instagram auch einen Grund – immerhin schürte James selbst die Gerüchteküche an. Pünktlich zum Muttertag in Großbritannien postete der Unternehmer einen Schnappschuss seiner vier Hunde und schrieb dazu: "Einen schönen Muttertag allen Müttern (besonders meiner Mutter), Großmüttern, Hundemamas und werdenden Müttern da draußen!" Für einige Nutzer ist spätestens nach dieser Aussage klar: James schließt seine Partnerin ebenfalls in diese Glückwünsche mit ein.

"Aaaah, bekommt da etwa jemand ein Baby?" oder "Ist Alizee schwanger?" lauteten nur zwei der vielen spekulativen Kommentare unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer schloss sich prompt an: "Meinst du mit 'werdenden Müttern' etwa Alizee?" Was genau letztendlich gemeint ist, bleibt weiterhin offen – immerhin hat sich James bisher nicht noch mal persönlich zu seinem Post gemeldet.

Instagram / jmidy Alizee Thevenet und James Middleton bei ihrer Hochzeit im September 2021

Instagram / jmidy Alizee Thevenet und James Middleton

Instagram / jmidy Alizee Thevenet und James Middleton im Juli 2020

