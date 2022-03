Dominik Stuckmann (30) hat sich entschieden! Bei Der Bachelor lernte der Unternehmer insgesamt 24 Frauen kennen und kam einigen dabei auch ziemlich nahe. Doch am Ende verliebte er sich nur in eine. Im Finale der Kuppelshow musste er sich zwischen Jana-Maria Herz (30) und Anna Rossow (33) entscheiden und auf sein Herz hören: Welcher Dame gab Dominik die letzte Rose?

Im großen Finale der Show traten nacheinander die beiden Kandidatinnen vor. Sowohl zu Jana-Maria als auch zu Anna entwickelte der Hesse aufrichtige Gefühle – doch nur bei Anna reichten die Schmetterlinge im Bauch aus! "Lass mich dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe und ich mich freuen würde, wenn du diese allerletzte Rose annehmen würdest", gestand Dominik der Hamburgerin seine Gefühlslage. Seiner Meinung nach bilden sie nämlich das perfekte Paar: "Ich habe gemerkt, dass wir in vielen Punkten unterschiedlich sind, aber es auch ganz viele Punkte gibt, wo wir gleich sind. Und genau diese Mischung ist es, die am Ende eine glückliche Beziehung ausmacht."

So groß Dominiks Freude über die gemeinsame Zukunft mit Anna auch war – er musste noch Jana-Maria einen Korb geben. "Alles, was ich dir gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Meine Gefühle zu dir sind echt, aber ich habe gemerkt, dass mein Herz sich für Anna entschieden hat", eröffnete er ihr. Die 30-Jährige reagierte darauf recht gefasst und bedankte sich ein wenig angesäuert beim Bachelor für die tolle Zeit.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz im Finale von "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

