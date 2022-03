Sofia Carson spricht in ihren Songs einige emotionale Themen an. Die US-Amerikanerin hat vor allem durch ihre Rolle in dem Disney-Film "The Descendants" große Bekanntheit erlangt. Doch nicht nur vor den TV-Bildschirmen glänzt die Schauspielerin mit ihrem Talent – sie ist auch musikalisch tätig und hat kürzlich ihr Debüt-Album herausgebracht: "Sofia Carson" erschien am 25. März 2022. Beim Schreiben der Songs hat Sofia wohl einiges an Herzschmerz bewältigt.

Im Interview mit Promiflash verriet die Liedermacherin, dass sie in ihrem Album eine Geschichte von vorne bis hinten erzählen wollte. Dabei gehe es um ein Mädchen, das sich Hals über Kopf verliebt, jedoch von dieser Liebe enttäuscht wird und trotzdem weiter macht. "Die Geschichte basiert auf meinen eigenen Erfahrungen mit der Liebe sowie den Erfahrungen der Menschen, die mir am nächsten stehen", offenbarte Sofia, die anscheinend ihr ganzes Herz in das Album gesteckt hat.

Gegenüber Promiflash gab die 28-Jährige noch einige Tipps, wie sich Liebeskummer am besten überwinden lässt. "Selbstliebe ist das Größte und Wichtigste, das bleibt, wenn einen die Liebe gebrochen hat – sich wieder in sich selbst zu verlieben." Außerdem sei es wichtig, nicht allein zu sein, sondern von Menschen umgeben, die einem wichtig sind.

Getty Images Sofia Carson, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Sofia Carson im November 2019

Getty Images Sofia Carson bei der Premiere von "Frozen 2"

