Als Hannah Montana wurde Miley Cyrus (29) früh zum gefeierten Teenie-Idol. Doch mit 18 Jahren entschied sie sich für eine Veränderung – es folgte das Ende der gleichnamigen Show. Seitdem distanziert sich die 29-Jährige bewusst von ihrer Karriere bei Disney und fasste erfolgreich in dem Musik-Business Fuß. Diverse Skandale blieben dabei nicht aus! Aber wie denken andere ehemalige Disney-Stars über Mileys Loslösung? Promiflash führte ein Interview mit Sofia Carson und hakte nach.

Über ihre Karriere als Disney-Star sagte Miley, dass sie nicht so aufwachsen konnte, wie sie es für sich gewollt hätte. Für Sofia Carson ist dieses Statement unverständlich! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Evie in der "Descandants"-Reihe bekannt. "Ich war bereits erwachsen, als meine Karriere bei Disney begann. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, als Kind in dieser Industrie aufzuwachsen. [...] Aber als Kind in dieser Welt aufzuwachsen, muss unglaublich schwierig sein", betonte sie gegenüber Promiflash.

Die "Loud"-Interpretin selbst ist dankbar für ihre Karriere bei Disney. So betonte sie im Promiflash-Interview, dass sie die Wandlung vom Disney-Star zur internationalen Sängerin und Schauspielerin als einen natürlichen und aufregenden Prozess wahrnahm. Die ehemalige "Descandants"-Darstellerin stellte weiterhin klar, dass sie sich niemals davon distanzieren wolle. "Ich hatte diese tolle Plattform [...]. Viele Mädchen und Jungen identifizieren immer noch als Evie und das finde ich sehr schön", sagte Sofia abschließend.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sofia Carson bei der Premiere von "Frozen 2"

Anzeige

Getty Images Cameron Boyce, Sofia Carson, Dove Cameron und Booboo Stewart im Disneyland im November 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de