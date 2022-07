Disney-Star Sofia Carson will College-Abschluss nachholen

Sofia Carson möchte in ihre Bildung investieren. 2015 machte sich die Schauspielerin durch ihre Rolle der Evie in dem Disneyfilm "The Descendants" einen Namen. Seither spielte sie bereits in einigen Filmen mit. Neben der Schauspielerei arbeitet die gebürtige US-Amerikanerin auch als Sängerin. Doch für ihren Traum brach die Beauty damals ihr Studium ab. Wie Sofia nun aber verriet, wolle sie ihren College-Abschluss nachholen.

In der TV-Show "Live with Kelly and Ryan" plauderte die 29-Jährige aus, dass sie noch vor ihrem Abschluss das College verlassen hatte. "Ich glaube, ich bin noch eingeschrieben. Ich muss noch neun Kurse belegen, um meinen Abschluss zu erreichen, was einem ganzen Jahr entspricht", erzählte die Sängerin und erklärte, dass sie sich für ihre Karriere eine Auszeit vom Studieren nahm. "Aber der Plan ist, ich möchte ein Jahr Pause machen und meinen Abschluss nachholen", betonte Sofia.

Ihre Oma habe hingegen eine andere Idee gehabt. "Meine Großmutter sagte 'Kannst du nicht einfach den Dekan anrufen und für all das, was du tust, Credits bekommen?'. Und ich entgegne ihr dann, dass ich nicht glaube, dass das so funktioniert", erzählte Sofia lachend.

Getty Images Sofia Carson bei den Latin Recording Academys 2021

Getty Images Schauspielerin Sofia Carson

Getty Images Sofia Carson bei der Premiere von "Frozen 2"

