MTV Video Music Awards 2022: Das waren die schönsten Looks!

Für die MTV Video Music Awards 2022 haben sich die Stars mal wieder ordentlich in Schale geworfen! In der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag wurde in New Jersey zum 41. Mal der begehrte Award verliehen – aber nicht nur die Hosts des Abends LL Cool J (54), Nicki Minaj (39) und Jack Harlow strahlten für diese Veranstaltung: Auch Sabrina Carpenter (23), Taylor Swift (32), Sofia Carson und Co. bewiesen auf dem roten Teppich ihr Modebewusstsein!

Sabrina trug für ihren großen Auftritt ein mit Blumen gemustertes Kleid von Moschino mit markanten Cut-outs. Zudem entschied sich der "Clouds"-Star für einen schwarzen Haarreif und ein pompöses Make-up. Taylor strahlte wiederum in einem glänzenden Oscar de la Renta (✝82)-Kleid mit dazu passenden High Heels. Für einen Red-Carpet-Auftritt ganz in schwarz entschied sich Sofia: Die Robe mit der XXL-Kapuze stammt von der Designerin Carolina Herrera.

In einem atemberaubenden Abendkleid von Jean Paul Gaultier (70) posierte Lizzo (34) auf dem roten Teppich. Aber auch Lil Nas X sorgte für einen großen Auftritt: Oberkörperfrei und mit pompösen Rock und Kopfschmuck von Harris Reed posierte der Sänger für die Fotografen. Ava Max wählte ein neongrünes Coperni-Kleid mit einem auffälligen Cout-out am Bauch, während sich Dove Cameron (26) wiederum für einen floralen Look von Paco Rabanne entschied. Die Newcomerin Tate McRae (19) posierte in einem knappen Zweiteiler von Niné.

