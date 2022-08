Schlechter Arbeitgeber? Sofia Carson packt über Disney aus

Hat sich Sofia Carson von Disney abgewendet? Die Schauspielerin ist bekannt für ihre Rolle in der Filmtrilogie "Descendants". Nun verkörpert sie aber in Streifen wie "Songbird" und "Purple Hearts" komplett andere Charaktere, als man es aus ihrer Zeit bei Disney gewohnt war. Gegenüber Promiflash klärt die Brünette auf, was ihr Beweggrund für den Tapetenwechsel war: "Das war ein natürlicher Prozess, ich würde nicht von einer Distanzierung sprechen. Ich denke, es ist so ähnlich wie im echten Leben mit dem Großwerden – man muss auch erst als Künstler wachsen."

