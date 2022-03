Amira Pocher (29) zieht durch! Gemeinsam mit dem Profitänzer Massimo Sinató (41) schwebt die hübsche Brünette momentan bei Let's Dance über das Tanzparkett – und schlägt sich bisher ziemlich gut: In der letzten Liveshow überzeugte sie die Fachjury mit ihrem Contemporary und ergatterte 25 Punkte für ihre Performance. Um dort anzuknüpfen, muss die Moderatorin jedoch hart arbeiten: Nicht mal eine Erkältung kann Amira daher vom Training abhalten.

Via Instagram-Story meldete sich Amira nun bei ihren Fans. Topfit scheint die Frau von Oliver Pocher (44) diese Woche jedoch nicht zu sein – die zweifache Mama hat sich nämlich bei ihren Kids angesteckt. "Ich schnaufe auch, ich habe gar keine Kondition", berichtete sie und stellte klar, dass sie das Training trotzdem durchziehe. "Ich habe auch extra gefragt 'Ist das ok, wenn ich trotzdem tanze', aber das Motto hier ist 'No excuses'", betonte sie.

Ihre Fans versorgt die 29-Jährige nach wie vor mit Einblicken ihres harten Tanztrainings. "Mir tut alles weh. Ich spüre jeden Knochen, jedes Gelenk, aber nicht im guten Sinne", klagte sie erst kürzlich nach einer schweißtreibenden Einheit.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de