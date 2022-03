Arielle Rippegather will der Welt zeigen, wer sie wirklich ist. Zuletzt war die TV-Bekanntheit an der Seite ihres Ex-Partners Didi Veron in der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge zu sehen. Bekannt wurde die Blondine jedoch durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar – damals noch als Marco. Nun möchte Arielle mit ihrer eigenen Doku zeigen, wie sich ihr Leben als Transfrau verändert hat.

"Ich bin zwar jetzt in meinem richtigen Körper angekommen, aber trotzdem werde ich von vielen Teilen der Gesellschaft weiterhin verurteilt", berichtet der Reality-TV-Star in einer Pressemeldung von Right Time Media. Daher sei Arielle glücklich, in dem Sender TLC den richtigen Partner für die Sendung gefunden zu haben. Die Doku Soap "ARIELLE - Love me like I Do" werde ab dem 31. März um 21:15 Uhr auf dem Sender zu sehen sein.

Neben den Hürden, die sie im Alltag als Transfrau überwinden muss, werde in der Doku auch ihre Trennung von Didi thematisiert. Zudem kommt es zu einem Wiedersehen mit ihren Eltern. Diese hat die TV-Bekanntheit zuletzt vor zwei Jahren getroffen – bevor sie sich hat umoperieren lassen.

SplashNews / ActionPress Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Future Image / ActionPress Arielle Rippegather und Didi Veron, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

