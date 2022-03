Arielle Rippegather hatte nach den #CoupleChallenge-Dreharbeiten mit Liebeskummer zu kämpfen! In dem Reality-TV-Format gerieten die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Partner Didi Veron immer wieder aneinander. In der aktuellen Folge machte der Familienvater nach einem weiteren Streit kurzen Prozess und trennte sich vor laufender Kamera von seiner Freundin. Daraufhin mussten die beiden die Villa verlassen. Mit Promiflash sprach Arielle nun offen über das Liebes-Aus – und machte dabei klar, wie sehr ihr die Trennung tatsächlich zu schaffen machte.

"Mir ging es sehr, sehr schlecht", gab das Transmodel im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu. Didi sei der erste Freund nach Arielles Geschlechtsangleichung gewesen und habe ihr viel bedeutet. "Ich war sehr verletzt, da er mir schlimme Dinge angetan hat. Ich möchte nicht alles auf den Tisch legen. Aber emotional fühlte ich mich von ihm enorm ausgenutzt", führte sie weiter aus. Das Liebes-Aus habe die Berlinerin in ihrer Entwicklung als Frau total zurückgeworfen: "Jetzt kämpfe ich mich gerade ins Leben zurück. Mal geht es mir sehr gut, aber es gibt auch Momente, in denen das alles wieder sehr an mir nagt."

Zusätzlich verriet die Blondine im Interview, wie es nach ihrem Show-Aus mit ihr und dem 32-Jährigen weiterging. Die einstigen Turteltauben mussten die Heimreise trotz der Trennung nämlich gemeinsam antreten. "Die Stimmung war passend zu Finnland eisig. Wir haben auch gar nicht geredet – daran hatte ich logischerweise auch kein Interesse mehr", meinte Arielle. Auch nach ihrer Ankunft in Berlin sei es zu keinem klärenden Gespräch mehr gekommen.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Arielle Rippegather, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

Didi Veron und Arielle Rippegather, Reality-TV-Stars

Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

