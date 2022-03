Das war ein schwerer Gang für die britischen Royals. Im April 2021 mussten Queen Elizabeth II. (95) und ihre Familie den Verlust von Prinz Philip verkraften. Der Prinzgemahl starb nach einem kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt im Alter von 99 Jahren. Anlässlich seines ersten Todestages, der nun kurz bevorsteht, gab es jetzt eine Gedenkfeier in der Westminster Abbey in London, um den Verstorbenen zu ehren. Wie emotional und tränenreich die Zeremonie für die königliche Familie war, zeigen Bilder von Prinz Charles (73), Prinzessin Beatrice (33) und Co. während des Gottesdienstes.

