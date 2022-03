Hier verstehen sich offenbar nicht nur Sandra Bullock (57) und Channing Tatum (41)! Die beiden Schauspieler standen vergangenes Jahr gemeinsam für den Film "The Lost City" vor der Kamera. Dafür verbrachten sie einige Monate in der Dominikanischen Republik – und nahmen ihre Kinder gleich mit! Jetzt verriet Sandra sogar: Ihre Tochter und Channings Tochter wurden am Set zu besten Freundinnen!

Bei der Show "Entertainment Tonight" plauderte die "Ocean's 8"-Darstellerin über ihre Zeit während des Drehs. Ihre zehnjährige Tochter Laila begleitete sie dorthin – und freundete sich mit Channings Tochter Everly an! "Es waren ganze Monate voller Pyjamapartys. Ich meine, sie sind gleich – beide zwei starke, extrovertierte Frauen", gab sie zu. Da war es offenbar unausweichlich, dass sie zu "besten Freundinnen" wurden!

Während der Dreharbeiten kamen sich aber nicht nur die Töchter der beiden Schauspieler näher – auch Sandra und Channing wurden gezwungenermaßen intimer: An einer Stelle im Film musste die 57-Jährige dem Hottie laut Drehbuch Blutegel aus dem Schritt entfernen! Doch Sandra wandte einen Trick an, damit das nicht allzu unangenehm wird. "Wenn man dort unten ist und zwei Seiten Dialog hat, kommt man nicht weiter, wenn man direkt darauf schaut. Also habe ich auf seinen linken Oberschenkel geguckt", witzelte sie in der "The Late Show".

Channing Tatum mit seiner Tochter Everly

Channing Tatum und Sandra Bullock beim Dreh für "The Lost City"

Sandra Bullock bei der "The Lost City"-Premiere im März 2022

