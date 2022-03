Traurige Neuigkeiten von Malin Andersson (29)! Die britische Love Island-Bekanntheit hat eine schwere Zeit hinter sich. 2019 verstarb ihre Tochter Consy nur vier Wochen nach der Geburt. Im Februar hatte die Britin aber endlich wieder Grund zur Freude: Sie wurde erneut Mutter und begrüßte mit ihrem Partner Jared ihr Töchterchen Xaya auf der Welt. Doch nur wenige Wochen nach dem Babyglück verkündete Malin nun: Sie und ihr Freund haben sich getrennt!

In einem Instagram-Post wandte sich die 29-Jährige mit offenen Worten an ihre Fans. "Ich wollte euch wissen lassen, dass ich und Jared nicht länger zusammen sind. Wir haben uns vor etwa vier Wochen getrennt", schrieb Malin. Seither versuche sie all das halbwegs zu verarbeiten. "Wir erziehen Xaya gemeinsam, denn natürlich steht sie bei all dem an erster Stelle", betonte die Reality-TV-Bekanntheit und bat ihre Follower um etwas Privatsphäre.

Näher ins Detail wollte Malin nicht gehen, doch es wurde deutlich, dass sie die Trennung selbst nicht kommen sah. "Ich habe nicht erwartet, dass irgendetwas davon passiert, ich fühle mich wirklich überrumpelt", merkte sie an. Sie versicherte aber auch, dass sie im Vertrauen bleibe, dass alles seinen Lauf nehme.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Februar 2022

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im Oktober 2020

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Influencerin

