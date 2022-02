Die britische Love Island-Beauty Malin Andersson (29) musste in der Vergangenheit schon einige Schicksalsschläge verkraften: 2019 verstarb ihre vier Wochen alte Tochter Consy – zudem erlitt sie bereits mehrere Fehlgeburten. Doch seit einigen Monaten gibt es bei der Britin wieder allen Grund zur Freude, denn sie gab bekannt, erneut schwanger zu sein. Und jetzt war es auch endlich so weit: Malin brachte ein gesundes Baby zur Welt!

Diese tolle Nachricht gab Malins Management jetzt gegenüber DailyMail bekannt. "Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass Malin letzten Freitag, also am 28. Januar, ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat – genau an dem errechneten Geburtstermin", lautet es in dem Statement. Den Namen der Kleinen verrieten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Freund Jared bislang allerdings noch nicht.

Auf weitere Updates von Malin müssen ihre Fans wohl auch noch ein wenig warten. "Sie und ihr Partner sind total verliebt und nehmen sich die Zeit als Familie, um die Momente mit ihrem Baby zu genießen – aber sie kann es kaum erwarten, bald mehr mit der Welt zu teilen", ließ das Management nämlich zudem verlauten.

