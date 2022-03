Das Ende dieser turbulenten Reise wollte kaum jemand verpassen! Zehn Wochen lang verteilte Bachelor Dominik Stuckmann (30) die Rosen, bis von 24 Single-Ladys nur noch zwei Damen im Finale übrig waren. Zwischen Jana-Maria Herz (30) und Anna Rossow (33) fiel in der letzten Folge die Entscheidung – und schließlich konnte Letztere den Junggesellen für sich gewinnen. Als Sieger ging aber auch der Sender hervor: Das Bachelor-Finale holte Top-Quoten!

Wie RTL mitteilte, waren die letzte Nacht der Rosen und das anschließende Wiedersehen mit Frauke Ludowig (58) Sieger des Mittwochabends. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 1,21 Millionen Zuschauer ein, was einen Marktanteil von starken 16,9 Prozent bedeutet. Damit holte die letzte Ausgabe der zwölften Staffel den Primetimesieg in dieser Zielgruppe. Insgesamt verfolgten sogar 2,35 Millionen Zuschauer, an wen Dominik seine letzte Schnittblume vergab.

Auf der Streaming-Plattform RTL+ läuft Dominik sogar seinem Vorgänger Niko Griesert (31) den Rang ab. Die Staffel des Blondschopfes war noch erfolgreicher als die des Vorjahres-Bachelors. In Sachen Liebe sind sie aber immerhin gleichauf: Sowohl Anna und Dominik als auch Niko und seine Siegerin Michèle de Roos sind noch ein Paar.

