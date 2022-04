Sind Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) schon bereit für den nächsten Schritt? Der diesjährige Bachelor hat sein großes Glück in der Hamburgerin gefunden und ihr die finale Rose überreicht. Kurz darauf betonten die beiden, nicht nur ein Paar, sondern auch überaus glücklich miteinander zu sein. Ihre Liebe verlaufe ziemlich rasant und die gemeinsame Wohnung in Frankfurt sei schon eingerichtet. Aber sind Anna und Dominik bei diesem enormen Tempo etwa auch schon bereit, eine Familie zu gründen? Promiflash hat nachgefragt...

"Es geht alles superrasant, wir haben superviel Zeit miteinander verbracht, es funktioniert, wir ziehen zusammen. Klar malt man sich Träume aus, aber jetzt geht es erst einmal darum, in die Normalität zu finden", betonte der 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Eine "normale Datingphase" mit gemeinsamen Aktivitäten habe jetzt oberste Priorität. Auch wenn Dominik im Verlauf der Show immer wieder angeteasert hatte, wie wichtig ihm der Kinderwunsch bei seiner potenziellen Frau sei, möchte er die Zukunft nun langsam auf sich zukommen lassen.

Zunächst heißt es aber erst einmal: Liebe auf Distanz. Denn obwohl Anna und der IT-Spezialist die vergangenen Wochen schon in ihren neuen vier Wänden in Frankfurt verbracht haben, müssen sie sich jetzt öfters mal voneinander verabschieden. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel: Anna wird ab Montag wieder ihren Job in Hamburg aufnehmen, das bedeutet: Wir werden in eine Art Pendeln übergehen", berichtete der Rosenverteiler. Danach werde die Angestellte im öffentlichen Dienst aber wieder zurück nach Hessen kommen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann im Finale vom Bachelor 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

