Sie steht an seiner Seite! Chiara Ferragnis (34) Mann Fedez (32) versetzte seine Fans vor zwei Wochen in große Sorge: Unter Tränen erklärte der Rapper nämlich in einem Video, dass er schwer erkrankt sei. Während er die Hintergründe der Krankheit zunächst für sich behielt, offenbarte der Italiener wenig später, dass er einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse habe. Seine Chiara begleitet ihn in dieser schweren Zeit – was sie jetzt erneut mit einem emotionalen Post bewies.

Auf Instagram teilte die Bloggerin nun nämlich zwei Fotos, die sie mit ihrem Liebsten zeigen. Der hat darauf seine Arme um Chiara gelegt und beide schauen direkt in die Kamera. An Fedez' Arm ist ein Katheter inklusive Schlauch zu sehen, der den Ernst der Lage andeutet. "Es wird für immer sein", schrieb die 34-Jährige unter die beiden Schnappschüsse – garniert mit einem Unendlichkeits-Emoji.

Chiaras Fans zeigten sich beeindruckt von dem rührenden Post der Influencerin. "Die reine Liebe in einem einzigen Foto", schrieb eine Userin unter den Beitrag. Viele andere bekundeten ihre Unterstützung mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und ihr Mann Fedez im Januar 2022

Instagram / fedez Fedez mit seiner Ehefrau Chiara Ferragni

Instagram / fedez Chiara Ferragni und ihre Familie, 2021

