Fedez (32) spricht Klartext, wie es um seinen gesundheitlichen Zustand steht! Vor wenigen Tagen versetzte der Ehemann von Topmodel Chiara Ferragni (34) seine Fans in große Sorge: Unter Tränen teilte der Rapper mit, dass er schwer krank sei. Woran genau er leidet, gab der Tattoo-Fan zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt. Jetzt meldete sich Fedez allerdings mit einem Update aus dem Krankenhaus – und erklärt seine mysteriöse Erkrankung!

"Letzte Woche habe ich erfahren, dass ich einen seltenen neuroendokrinen Tumor an der Bauchspeicheldrüse habe", verriet Fedez in einem ausführlichen Instagram-Post. Würde man die Wucherung nicht rechtzeitig erkennen, hätte es keine guten Folgen. Bei dem Musiker wurde das Geschwulst glücklicherweise aber frühzeitig erkannt. Daraufhin folgte eine rund sechsstündige Operation, in der ein Teil der Bauchspeicheldrüse einschließlich des Tumors entfernt wurde. "Zwei Tage nach der OP geht es mir gut und ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu meinen Kindern zu gehen", teilte Fedez mit.

Seine vollständige Genesung werde allerdings noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem fällt auch Fedez' Frau Chiara ein großer Stein vom Herzen: "Wir hatten Angst um alles. Seine Diagnose, seine OP, seine Genesung, sein Leben und die Zukunft unserer Familie!" Durch diese schwere Zeit sei der Schönheit noch mal so richtig bewusst geworden, wie wertvoll das Leben doch ist.

Anzeige

Instagram / fedez Fedez mit seiner Narbe nach der OP

Anzeige

Instagram / fedez Fedez mit seiner Ehefrau Chiara Ferragni

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Bloggerin Chiara Ferragni mit ihrem Mann Fedez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de