Anna Rossow (33) und Nele Wüstenberg (28) haben beide um denselben Mann gekämpft – und eine hat ihn tatsächlich bekommen! Diese Woche lief endlich das große Finale von Der Bachelor im TV: Dominik Stuckmann (30) hat sich am Ende für die Frau seiner Träume entschieden! Er schenkte Finalistin Anna seine letzte Rose. Auf dem zweiten Platz landete somit Jana-Maria Herz (30) – und Konkurrentin Nele auf Platz drei. Zuvor waren vor allem Anna und Nele gut befreundet! Konnten sie ihre Freundschaft trotz der Entscheidung vom Bachelor beibehalten?

Diese Frage beantwortet Anna, die bis heute glücklich mit Dominik zusammen ist, jetzt im Promiflash-Interview. "Nele und ich sind noch befreundet, auch wenn nach Mexiko erst mal jede ihre Zeit gebraucht hat", erklärt sie ehrlich. "Was aber auch völlig verständlich ist, weil wir beide denselben Mann gedatet haben und ihm ja auch beide nähergekommen sind." Abschließend betont Anna: "Sie ist ein toller Mensch und diese Erfahrung verbindet uns natürlich auch sehr – ich freue mich, sie bald wiederzusehen."

Zwar sind beide Frauen Dominik in der Kuppelsendung nähergekommen – aber so nah nun auch wieder nicht: Laut dem hübschen IT-Projektmanager habe er während der Dreharbeiten mit keiner der Frauen geschlafen! "Kann ich so bestätigen. Die Oma wäre stolz", betonte auch Siegerin Anna gegenüber RTL.

RTL Dominik Stuckmann bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Jana-Maria, Nele und Anna bei "Der Bachelor"

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Könntet ihr mir einer Frau befreundet sein, die euren Freund gedatet und geküsst hat? Nein – auf gar keinen Fall! Ja, Sister kommt vor Mister! Abstimmen Ergebnis anzeigen



