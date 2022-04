Verarbeitet Shawn Mendes (23) mit dieser Single etwa seine gescheiterte Beziehung? Bereits im November des vergangenen Jahres überraschte der Sänger seine Fans mit traurigen Neuigkeiten: Er und seine damalige Partnerin Camila Cabello (25) gehen wieder getrennte Wege. Dabei galten der Musiker und die Sängerin lange Zeit als absolutes Traumpaar. Auch wenn sich der Hottie offenbar kaum etwas anmerken ließ, scheint die Trennung nicht spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. Singt Shawn in seinem neuen Song sogar über das Liebes-Aus?

Am Donnerstag sorgte der gebürtige Kanadier mit seinem Song "When You're Gone" und dem dazugehörigen Musikvideo für musikalischen Nachschub. Das Lied handelt von der Zeit in einer Beziehung, in dem man zwar realisiere, dass es das Beste ist, sich zu trennen, doch man alles dafür gebe, um das Liebes-Aus noch zu verhindern. Spätestens nach Zeilen wie "Ich weiß, was wir zu tun haben, doch es fällt mir schwer, dich loszulassen, also versuche ich weiterhin, an dir festzuhalten", sind sich Shawns Fans sicher, dass der 23-Jährige hier über die Trennung von Camila singt.

Ob seine Supporter damit recht haben, ist allerdings unklar – immerhin meldete sich Shawn seit dem Release der Single noch nicht persönlich dazu zu Wort. Doch nicht nur der Beau soll seine Gefühle in den Liedern ausdrücken – auch Camila veröffentlichte Anfang März den Track "Bam Bam", der davon handelt, mit einer schwierigen Trennung zurechtzukommen.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes im März 2022

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Musiker

Instagram / camila_cabello Die Sängerin Camilla Cabello im März 2022

