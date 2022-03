Shawn Mendes (23) gibt ehrliche Einblicke in sein Gefühlsleben. Vergangenes Jahr im November gaben der Songwriter und Camila Cabello (25) überraschend bekannt, dass sie sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt hätten. Anfang des Monats verriet die gebürtige Kubanerin dann auch die Gründe für das Liebes-Aus: Offenbar lebte sich das Paar schlichtweg auseinander. Doch wie geht es dem Popsänger seitdem? Shawn verriet jetzt, dass er sich seit der Trennung sehr einsam fühle.

In einem kurzen Video, das der Sänger nun auf Twitter veröffentlichte, öffnete er sich zu seiner derzeitigen Gefühlslage. Offenbar nimmt die Trennung von Camila den Hottie noch immer stark mit. So erzählte Shawn, dass er sich momentan echt einsam fühle und damit wirklich zu kämpfen habe. Während er erzählt, spielt der Musiker etwas auf seinem Klavier und scheint mit jemandem zu sprechen, der hinter der Kamera steht. Den Clip ließ der Kanadier ansonsten jedoch unkommentiert. "Wenn man mit jemandem Schluss macht, weiß man nicht, was für ein Scheiß danach kommt", wusste der 23-Jährige zu berichten.

Anscheinend fehlt Shawn besonders die Unterstützung bei seinen mentalen Problemen. "Wen rufe ich an, wenn ich eine Panikattacke habe? Wen rufe ich an, wenn ich am Ende bin?", teilte der "Wonder"-Interpret seine Gedanken. "Und ich glaube, das ist die Realität, die mich irgendwie getroffen hat: Ich bin jetzt komplett auf mich allein gestellt", meinte er.

Getty Images Camila Cabello im September 2021

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes im März 2022

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

