Blac Chyna (33) macht ihrem Ärger Luft. 2011 lernte das Model den Rapper Tyga (32) kennen. Nur ein Jahr später bekam sie mit ihm ihr erstes Kind. Doch die Beziehung der beiden ging zwei Jahre nach der Geburt in die Brüche. Seither kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Nun prangerte Blac Chyna ihren Ex im Netz an, sie nicht finanziell zu unterstützen.

Der Instagram-Account "The Shade Room" teilte einen Social-Media-Post der 33-Jährigen, in dem sie sich über ihren Ex beschwert. Sie behauptete, keine Unterstützung und keinen Unterhalt von ihrem Ex zu bekommen und daher sogar ihre Autos verkaufen zu müssen. Tyga wollte das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und kommentierte den Beitrag. "Ich zahle rund 36.000 Euro pro Jahr für die Schule meines Sohnes und er lebt von Montag bis Samstag bei mir. Warum sollte ich Unterhalt zahlen?", erklärte er.

Auch Robert Kardashian (35), mit dem Blac Chyna eine gemeinsame Tochter hat, fühlte sich offenbar von dem Post angesprochen. Er antwortete ebenfalls – mit einer ganz ähnlichen Formulierung wie Tyga: "Ich zahle knapp 33.000 Euro pro Jahr für die Schule meiner Tochter. Ich kümmere mich um jede einzelne medizinische Ausgabe. Ich zahle für all ihre außerschulischen Aktivitäten. Sie lebt von Dienstag bis Samstag bei mir. Warum sollte ich Unterhalt zahlen?", stellte der Bruder von Kim Kardashian (41) klar.

Getty Images Blac Chyna und ihr Sohn King Cairo Stevenson im März 2017 in Los Angeles

Getty Images Tyga, Rapper

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian feiern Chynas Geburtstag in Hollywood im Mai 2016

