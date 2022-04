Das erste gemeinsame Selfie! Sängerin Emeli Sandé (35) machte kürzlich eine Besonderheit aus ihrem Leben publik: Nachdem sie einige gescheiterte Beziehungen mit Männern hinter sich hat, freut sie sich nun über eine Frau an ihrer Seite. In ihrer neuen Partnerin, einer Pianistin für klassische Musik, sehe sie sogar die "Eine fürs Leben". Das will sie anscheinend auch mit der ganzen Welt teilen: Emeli postete nun einen süßen Pärchen-Schnappschuss!

Auf Instagram teilte die gebürtige Engländerin ein entzückendes Selfie, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Partnerin kuschelnd zu sehen ist – die "Brighter Days"-Interpretin strahlt hier bis über beide Ohren. "Ich bin so glücklich, dass ich meine Seelenverwandte Yoana gefunden habe, sie ist eine so außergewöhnliche Frau! Mich in sie zu verlieben hat mir die Kraft gegeben, die ich brauchte", schrieb sie unter das Bild.

Ihre Herzensdame habe Emeli wohl auf eine ganz besondere Art getroffen. "Wir haben uns durch die Musik kennengelernt", schilderte sie gegenüber The Metro und ergänzte, dass sie sich glücklicher als jemals zuvor fühle. Doch ob sich die Gesangskünstlerin nun als bisexuell identifiziere, wisse sie nicht. "Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich in jeden verlieben sollte, in den ich mich eben verliebe", offenbarte sie.

Getty Images Emeli Sandé beim Trnsmt Festival 2019 in Glasgow

Instagram / emelisande Emeli Sandé im März 2022

Getty Images Emeli Sandé im März 2022 in London

