Nach ihrem Outing: Sängerin Emeli Sandé ist jetzt verlobt!

Emeli Sandé (35) wagt den nächsten Schritt! Nachdem 2014 ihre jahrelange Ehe mit Adam Gouraguine in die Brüche gegangen war, blieb die Soul-Sängerin eine ganze Weile Single. Im vergangenen April verkündete die Musikerin jedoch, dass sie endlich wieder glücklich vergeben ist – aber nicht an einen Mann, sondern an eine Frau! Ein halbes Jahr nach ihrem Coming-out überraschte sie dann mit weiteren freudigen Neuigkeiten: Sie und ihre Partnerin Yoana Karemova haben sich verlobt. Das gab die "Clown"-Interpretin mit einem Schnappschuss von sich mit einem glitzernden Verlobungsring am Finger und den Worten "Ich hab 'Ja' gesagt" bekannt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de