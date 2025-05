Musikerin Emeli Sandé kehrt zu ihrem echten Namen zurück

Die erfolgreiche Musikerin Emeli Sandé (38) hat angekündigt, künftig wieder unter ihrem Geburtsnamen Adele Sandé aufzutreten. Bekannt für ihre gefühlvollen Melodien und tiefgründigen Texte, erlangte sie internationale Berühmtheit mit Hits wie "Read All About It, Pt. III" und "Next To Me". Jetzt plant die 38-Jährige, bei einem Konzert in ihrer Heimatstadt Sunderland erstmals seit vielen Jahren unter ihrem offiziellen Namen zu performen. Der Auftritt am 8. Juni im "The Fire Station" markiert den Beginn des "Sunderland Year of Music 2025-2026". "Ich dachte, es wäre die perfekte Gelegenheit, in meiner Geburtsstadt meinen echten Namen Adele zu verwenden. Etwas, das ich schon lange machen wollte", erklärt die Sängerin gegenüber Mirror.

Die "Hurts"-Interpretin sei stolz, in Sunderland geboren zu sein. Die Stadt stecke "voller Charakter, Herzlichkeit und Kreativität". Zwar habe sie selbst nicht allzu lange dort gelebt, da sie und ihre Familie nach Cumbria gezogen waren, als Adele zwei Jahre alt war. Doch sie habe sich der Stadt stets verbunden gefühlt, da sie diese immer mit ihren Eltern verbinde, die sich dort kennenlernten und gemeinsam an der Universität von Sunderland waren. Ihr letzter Auftritt mit ihrem richtigen Namen sei ganze 18 Jahre her.

Emeli Sandé beziehungsweise Adele, die mit ihrem 2012 erschienenen Album weltweit große Erfolge erzielte, hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten – darunter den Critics' Choice Award und den Best British Female Solo Artist bei den BRIT Awards. Abseits der Bühne setzt sie sich für künstlerische Authentizität ein, was sie auch durch ihre Entscheidung, künftig wieder ihren echten Namen zu verwenden, betont. Das Sunderland-Konzert wird für sie ein emotionaler Rückblick auf ihre Anfänge sein und markiert einen neuen Abschnitt in ihrer beeindruckenden Karriere.

Getty Images Emeli Sandé, Sängerin

Getty Images Emeli Sandé bei den BRIT Awards 2012

