"Romantischer Moment": Emeli Sandé schwärmt von Verlobung

Emeli Sandé (35) erinnert sich an einen unvergesslichen Tag zurück. Die Sängerin und ihre Partnerin Yoana Karemova sind zurzeit überglücklich – vor rund zwei Wochen gab die Britin ihre Verlobung mit der Musikerin bekannt. Erst sechs Monate zuvor hatte die "Next To Me"-Interpretin ihre Sexualität öffentlich gemacht. Seitdem zeigt sie sich stets verliebt mit ihrer Partnerin. Jetzt erinnerte sich Emeli an ihren Heiratsantrag zurück!

Die 35-Jährige verriet gegenüber Daily Mail, dass ihre Freundin ihr die Frage aller Fragen während der Autofahrt gestellt hatte. "Es war ein sehr romantischer Moment", schwärmte Emeli. "Ich bin gefahren. Ich zeigte an, dass ich links abbiegen wollte, und sie machte mir einen Antrag – ganz cool und lässig. Sie sagte: "Nun, was sagst du – willst du meine Frau werden? Und sie präsentierte diesen wunderschönen Ring", fügte die Brit Awards-Preisträgerin hinzu.

Emeli schmiedet bereits fleißig Zukunftspläne – mit ihrer Verlobten wolle sie eine Familie gründen. "Ich würde gerne eines Tages ein Kind haben. Die Balance ist entscheidend! [...] Man möchte seine Karriere weiter voranbringen, aber man ist gleichzeitig eine Frau. Wenn es passiert, wäre es fantastisch!", plauderte sie gegenüber The Sun aus.

Anzeige

Instagram / yoanakaremova Emeli Sandé und Yoana Karemova, April 2022

Anzeige

Instagram / emelisande Yoana Karemova und Emeli Sandé, Juli 2022

Anzeige

Instagram / emelisande Emeli Sandé und Yoana Karemova im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de