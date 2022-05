Emeli Sandé (35) möchte eine Familie gründen! Nach dem Ehe-Aus mit ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine im Jahr 2014 hatte die Sängerin auch danach kein Glück mit den Männern: Nach nur vier Monaten zerbrach im November 2020 die Beziehung zu Rapper Jonathan Kabamba. Doch vor wenigen Monaten machte die Britin ihre neue Beziehung öffentlich – Emeli ist jetzt mit einer Frau zusammen. Nun verriet die Sängerin: Sie möchte ein Kind mit ihrer Freundin!

In einem Interview mit The Sun erzählte Emeli, dass sie in naher Zukunft mit ihrer Partnerin Yoana eine Familie gründen möchte – ihre Karriere soll dennoch nicht zu kurz kommen. "Ich würde gerne eines Tages ein Kind haben. Die Balance ist entscheidend! [...] Man möchte seine Karriere weiter voranbringen, aber man ist gleichzeitig eine Frau. Wenn es passiert, wäre es fantastisch!", hielt die 35-Jährige fest.

Kennen und lieben gelernt hatten sich die "Next To Me"-Interpretin und die Pianistin, als Emeli das Klavierspielen lernen wollte. Für die Künstlerin scheint es die große Liebe zu sein: "Ich habe viele Jahre gebraucht, um die Kraft zu finden, ich selbst zu sein. Ich habe lange Zeit damit gekämpft, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich bin so glücklich, dass ich meine Seelenverwandte Yoana gefunden habe, sie ist so eine außergewöhnliche Frau!", schrieb Emeli unter einem Pärchenbild der beiden auf Instagram.

Getty Images Emeli Sandé im März 2022 in London

Instagram / yoanakaremova Emeli Sandé, Sängerin, und Yoana Karemova, Pianistin

Instagram / emelisande Emeli Sandé und Yoana Karemova im April 2022

