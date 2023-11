Ein Jahr verlobt: Emeli Sandé legt Hochzeitspläne auf Eis!

Das hat sie sich wohl anders vorgestellt! Im April 2022 hatte Emeli Sandé (36) ihre Beziehung mit der Pianistin Yoana Karemova öffentlich gemacht. Nur wenige Monate später hatte die Sängerin von ihrer Liebsten einen romantischen Verlobungsantrag bekommen. Seitdem war das Paar eigentlich eifrig dabei, seine Traumhochzeit zu planen. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten: Emeli muss die bisherige Hochzeitsplanung pausieren!

Gegenüber Metro erklärt die "Read All About It"-Interpretin, dass der volle Terminkalender aktuell keine weitere Planung zulassen würde. "Wir haben die Hochzeit so lange auf Eis gelegt, bis ich mein Album herausbringe und wir die dazugehörigen Shows in diesem Jahr gespielt haben", schildert Emeli die genauen Hintergründe, die zu ihrer Entscheidung geführt haben.

Die Hochzeit komplett absagen wollen die beiden jedoch nicht. "Wir werden wahrscheinlich ab Anfang nächsten Jahres mit der erneuten Planung beginnen", verrät sie im Interview. Dann soll der Eheschließung der beiden nichts mehr im Wege stehen.

Getty Images Emeli Sandé und Yoana Karemova, 2023

Instagram / emelisande Emeli Sandé und Yoana Karemova im April 2022

Getty Images Yoana Karemova und Emeli Sandé, 2022

