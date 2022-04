Sie ist frisch verliebt! Emeli Sandé (35) hatte zuletzt kein Glück mit den Männern: Nachdem die Ehe mit ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine 2014 in die Brüche gegangen war, brauchte die Sängerin ganze sechs Jahre, um wieder jemanden in ihr Herz zu lassen. Doch mit Rapper Jonathan Kabamba war im November 2020 nach nur drei Monaten schon wieder Schluss. Nun hat sie aber eine neue Beziehung: Emeli ist jetzt mit einer Frau zusammen!

"Sie ist die Eine fürs Leben", schwärmte sie in einem Interview mit Metro. Die Musikerin habe die klassische Pianistin kennengelernt, als sie selbst das Klavierspielen lernen wollte. "Wir haben uns über die Musik kennengelernt. Und ich fühle mich definitiv glücklicher als je zuvor", verriet Emeli total happy. Ihre neue Liebe fühle sich großartig an. Wahre Liebe und Liebe allgemein in ihrem Leben zu haben, sei für sie nämlich das Allergrößte: "Es sorgt dafür, dass einfach alles passt."

Damit enden für Emeli die düsteren Zeiten, die sie nach ihrer Scheidung 2014 durchmachen musste, wohl endgültig. Die Künstlerin war damals nämlich in ein Loch gefallen und litt an schweren Depressionen – diese führten sie in eine Schaffenskrise. "Ich dachte: 'Vielleicht gibt es für mich keinen Platz in der Musikindustrie und was soll ich tun, wenn die Leute mich nicht hören wollen?'", hatte sie in einem früheren Interview mit Happiful Magazine berichtete.

Getty Images Emeli Sandé im November 2021 in London

Getty Images Emeli Sandé im März 2022 in London

Instagram / emelisande Emeli Sandé, Sängerin

