Liebes-Aus bei Emeli Sandé (33) und Jonathan Kabamba! Im Juli ging die Sängerin erst mit ihrer Beziehung zu dem Rapper an die Öffentlichkeit. Sechs Jahre nach ihrer Trennung von ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine eroberte ein neuer Mann das Herz der gebürtigen Schottin. Doch ihr großes Liebesglück sollte nicht lange andauern. Nach vier Monaten Beziehung sollen sich Emeli und Jonathan schon wieder getrennt haben!

Gegenüber The Sun gab ein Insider an, dass Emeli und Jonathan sich in den letzten Wochen dazu entschieden haben sollen, getrennte Wege zu gehen. "Ihre Beziehung hat nicht funktioniert", erklärte der Insider. Sie sollen bereits alle Pärchen-Fotos von ihren sozialen Netzwerken entfernt haben. "Sie nehmen sich nichts übel. Aber in solch einem schwierigen Jahr ist es hart, den Funken am Leben zu erhalten", hieß es weiterhin.

Emeli soll sich nach der Trennung in Arbeit gestürzt und versucht haben, viel Musik zu machen, berichtete der Insider weiterhin. "Es besteht kein Zweifel, dass sie ihre Emotionen in ihren Songs verarbeitet hat, die sie geschrieben hat", erläuterte die Quelle Emelis Art und Weise, mit dem Beziehungsende umzugehen.

Getty Images Emeli Sandé in London, 2018

Getty Images Emeli Sandé, Sängerin

Getty Images Emeli Sandé bei den Pride Of Britain Awards, 2019

