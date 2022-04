Lief etwas zwischen Sandra Soleil (29) und Calvin Kleinen (30)? Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin nimmt in diesem Jahr zusammen mit ihrem Freund Tommy Pedroni an #CoupleChallenge teil. Ebenfalls mit von der Partie: der TV-Aufreißer Calvin und sein jüngerer Bruder Marvin. In der Reality-TV-Show sind die Beauty und der Temptation Island-Boy knallharte Konkurrenten – hatten sie trotzdem mal was miteinander? Calvin machte nun Anspielungen in diese Richtung!

Offenbar weiß der Reality-TV-Darsteller etwas über Sandra, was ihre Beziehung mit Tommy ziemlich belasten könnte. Im Läster-Talk mit Laura Maria Lettgen und Victoria Lukac war Calvin augenscheinlich kurz davor, eine krasse Geschichte auszuplaudern. "Ich habe noch eine Geheim-Story und die ist richtig ehrenlos", erklärte er lachend. Mehr sagte der 30-Jährige zwar nicht dazu – doch sein anschließendes Grinsen sprach Bände.

"Ich könnte eine Story auspacken, aber die bewahre ich mir noch auf", verriet Calvin seinen beiden Mitstreiterinnen, während sie zusammen auf dem Sofa entspannten. Auf Lauras Frage, wen diese Geschichte interessieren solle, antwortete der Influencer lässig mit: "Na, Tommy". Auf Calvins Anspielungen folgten jedoch keine weiteren Details. "Ich lasse das einfach mal so stehen", erklärte er im Interview mit seinem Bruder abschließend.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil im März 2022

Instagram / calvin92 "#CoupleChallenge"-Teilnehmer Calvin Kleinen im März 2022

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni im März 2022

