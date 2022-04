Am Sonntag war es wieder so weit – die heiß begehrten Grammys wurden vergeben. Zahlreiche Stars reisten für die 64. Verleihung des Musikpreises nach Los Angeles und boten den Zuschauern wieder so einiges. Zu den Abräumern des Abends zählte neben Olivia Rodrigo (19), die drei der Awards absahnte, auch John Legend (43). Der Sänger bekam den "Global Impact Award", der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wurde. Seine Frau Chrissy Teigen (36) bezauberte die Fotografen mit ihrer traumhaften Robe auf dem Red Carpet. Addison Rae (21) und Omer Fedi gaben auf dem Teppich ihr Debüt als Pärchen. Skurril wurde es jedoch, als der Musiker seiner Freundin das Gesicht ableckte.

