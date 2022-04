Die Ruhe vor dem Sturm! Am kommenden Samstag findet die große Feier statt: Brooklyn Beckham (23) wird seiner Verlobten Nicola Peltz (27) in einer spektakulären Zeremonie das Jawort geben. Die Feier wird auf dem Anwesen des milliardenschweren Vaters der Braut in Florida stattfinden. Vor dem großen Tag ihres Sprösslings lassen es sich David (46) und Victoria Beckham (47) nun offenbar noch einmal richtig gut gehen!

Kurz vor der besonderen Feier sind Victoria und David bereits in den USA angekommen und genießen ihre Reise offenbar in vollen Zügen. Inmitten der Hochzeitsvorbereitungen entspannten die Designerin und der Ex-Profikicker vergangenes Wochenende an Deck einer Jacht in der Sonne Miamis. Auch Nesthäkchen Harper Seven (10), Sohnemann Romeo (19) und die Großeltern der Beckham-Kids sind bereits eingeflogen und mit von der Partie.

Als Sohn eines der berühmtesten Promipaare der Welt stehen zu Brooklyns Hochzeit so einige hochrangige Namen auf der Gästeliste. Wie Mirror berichtete, sollen neben Gigi Hadid (26), Nicole Richie (40) oder Eva Longoria (47) auch die einstigen Spice Girls-Bandmitglieder eine Einladung erhalten haben.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2021

Victoria und David Beckham in Miami

David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

