Eine starbesetzte Gästeliste, Designerkleider und eine Milliardärsvilla! Im Juni 2020 machte der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47), Brooklyn Beckham (23), seiner Verlobten Nicola Peltz (27) einen Heiratsantrag. Nach einigen Verzögerungen wird das Liebespaar am 9. April mit einer spektakulären Hochzeitszeremonie den Bund der Ehe schließen – und wie es aussieht, hat sich das Warten gelohnt! Diese Details sind über die Feier von Brooklyn und Nicola bekannt.

Brooklyn und Nicola werden noch in diesem Monat zu Mann und Frau getraut. Wie Mirror berichtet, soll die Hochzeit auf dem Anwesen von Nicolas milliardenschwerem Vater in Florida stattfinden. Als Sohn eines der berühmtesten Traumpaare der Welt, werden vor allem von Brooklyn Seite so einige hochrangige Namen auf der Gästeliste stehen. Neben Gigi Hadid (26), Nicole Richie (40), Eva Longoria (47) und Gordon Ramsay (55), sollen auch die ehemaligen Spice Girls-Bandkolleginnen eine Einladung erhalten haben. Elton John (75), der Patenonkel von Brooklyn, wird aufgrund seiner Welttournee hingegen nicht an der Zeremonie teilnehmen können.

Obwohl sich Nicola für ein Hochzeitskleid aus dem Hause Valentino (89) entschieden haben soll, hatte Victoria offenbar ein Mitspracherecht, als es um die Kleiderwahl für den großen Tag ihres ältesten Sohnes ging – immerhin soll die Designerin das Kleid entworfen haben, das die Braut bei der Abendveranstaltung tragen wird. Laut The Sun werden Brooklyns jüngere Brüder Romeo (19) und Cruz (17) und Nicolas Bruder Brad die Trauzeugen sein. Beckham-Sprössling Harper (10) soll Brautjungfer sein, während Papa David sogar eine Rede halten soll.

brooklynbeckham / Instagram Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

