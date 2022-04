Wurde Kanye West (44) doch ganz von der Veranstaltung verbannt? Der "Stronger"-Interpret, hatte in den letzten Wochen immer wieder für ordentlich Negativschlagzeilen gesorgt. Nach der Scheidung von Kim Kardashian (41) schoss der Musiker immer wieder heftig gegen ihren neuen Freund Pete Davidson (28) – und drohte sogar mit Gewalt. Sein Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards wurde deshalb von den Verantwortlichen gestrichen. Doch wurde Kanye daraufhin auch ganz von der Verleihung ausgeladen?

Kanye durfte wegen seiner fragwürdigen Internetpräsenz nicht auf der diesjährigen Grammy-Verleihung performen, die am Sonntagabend in Las Vegas stattgefunden hatte. Doch wurde der 44-Jährige daraufhin etwa ganz von der Gästeliste gestrichen? Immerhin hatte sich Kanye nach seiner Auftritt-Absage gar nicht erst auf der Veranstaltung blicken lassen – und das, obwohl Ye, The Hollywood Reporter nach, in diesem Jahr für fünf Preise nominiert war. Das Rennen in den Kategorien "Beste Melodische Rap-Performance" und "Bester Rap-Song" konnte er sogar für sich entscheiden.

Wie das US-Newsportal The Blast berichtete, soll Kanye im Voraus einen Anruf von der Awardshow erhalten haben. Darin habe man den Auftritt des Rapstars "mit Bedauern" absagen müssen, da sein Verhalten im Netz als "bedenklich" eingestuft worden sei.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, New York 2019

Getty Images Kanye West bei den Grammy Awards 2005

Getty Images Kanye West, Rapper

