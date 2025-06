Vor Ort: Kanye West unterstützt P. Diddy während Verhandlung

Kanye West (48) hat am 14. Juni den Prozess gegen P. Diddy (55) besucht, um seinen Rapper-Kollegen in einem brisanten Verfahren wegen sexueller Gewalt zu unterstützen. Auf Nachfrage des Senders ABC bestätigte Kanye mit einem klaren "Ja", vor Ort zu sein, um P. Diddy den Rücken zu stärken. Der Rapper betrat den Gerichtssaal in New York allerdings nicht, sondern verfolgte die Verhandlung rund 30 Minuten über eine Videoübertragung in einem angrenzenden Raum, bevor er das Gebäude wieder verließ.

Die Vorwürfe gegen P. Diddy wiegen schwer: Bei der Verhandlung am 22. Prozesstag kamen Details zu einer angeblichen Sexparty eines anderen, nicht namentlich genannten Rappers in Las Vegas ans Licht. Eine Ex-Freundin von P. Diddy schilderte laut Stern-Magazin im Zeugenstand, dass sie in einem Privatjet zu dieser Feier geflogen sei, bei der sich Anwesende auch mit Escorts vergnügt haben sollen. P. Diddy selbst sei jedoch nicht bei dieser Party anwesend gewesen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Musikproduzenten zahlreiche Sexualstraftaten, darunter Vergewaltigung, zur Last. Er weist jedoch sämtliche Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung droht dem 55-Jährigen lebenslange Haft.

Kanye ist inzwischen selbst des Öfteren in Konflikt mit dem Gesetz gekommen. Nachdem er sich in den letzten Jahren wiederholt mit kontroversen Äußerungen, unter anderem antisemitischen Bemerkungen, ins Abseits manövriert hatte, verlor er viele Geschäftspartner. Adidas und mehrere andere Unternehmen beendeten die Zusammenarbeit mit dem einstigen Superstar. Trotz aller Eskapaden steht Kanye offenbar weiterhin zu seinem Kollegen P. Diddy und zeigt mit seiner Anwesenheit beim Prozess seine Loyalität.

Getty Images P. Diddy und Kanye West performen 2016 in New York

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025