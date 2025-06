Selbst ist die Frau: Bianca Censori gründet eigenes Business

Bianca Censori (30), Ehefrau des Rappers Kanye West (48), hat mit der Gründung ihres eigenen Unternehmens "Bianca Censori Inc." nun den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gewagt. Wie unter anderem The Sun berichtet, wurde das Unternehmen im Mai in Kalifornien registriert, aber auch im australischen Alphington, einem Vorort von Melbourne, wo ihre Eltern leben, meldete sie unter gleichem Namen eine Firma an. Trotz ihres Alleingangs bleibt Kanye, der seinen Namen kürzlich von "Ye" zu "Ye Ye" änderte, weiterhin involviert: Er ist als Direktor der Firma gelistet und sein Anwalt Manoj Shah soll Bianca rechtlich vertreten.

Die neue Firma könnte ein weiterer Schritt in Richtung beruflicher Eigenständigkeit der 30-Jährigen sein, die zuvor als Architektin für Kanyes Modelabel Yeezy tätig war. Noch ist wenig darüber bekannt, welche Produkte oder Dienstleistungen Bianca anbieten wird, doch die Berufserfahrung ihres Finanzchefs Hussein Lalani deutet auf einen möglichen Fokus auf Kosmetik hin. Dieser ist Gründer der Skincare-Marke Zensa, die sich auf Produkte wie Microblading-Zubehör oder Betäubungscremes spezialisiert hat. Hussein, der das Paar in West Hollywood kennenlernte, hat zudem Verbindungen zur Marke Yeezy und spielte unter anderem in Kanyes gescheitertem Kryptowährungsprojekt eine wichtige Rolle.

Auch abseits ihres beruflichen Ehrgeizes steht Bianca regelmäßig im Rampenlicht – vor allem wegen ihrer freizügigen Outfits. So sorgte sie bei den diesjährigen Grammy Awards mit einem viel diskutierten Nacktkleid für Schlagzeilen. In den sozialen Medien hagelte es teils scharfe Kritik, aber auch viel Bewunderung für ihr Selbstbewusstsein. Immer wieder wird spekuliert, ob Kanye seine Frau zu solchen Auftritten animiert oder sogar drängt. Die Kontroverse um ihr Auftreten reißt nicht ab – umso bemerkenswerter, dass das Paar sich nach außen hin stabil zeigt. Erst kürzlich wurden die beiden Hand in Hand in Barcelona gesehen, wo sie laut Berichten einige Tage gemeinsam verbrachten.

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

