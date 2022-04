Dieser Fashion-Fauxpas sorgte für einige Lacher. Am Wochenende fanden zum 64. Mal die Grammy Awards in Los Angeles statt und die Crème de la Crème der Musikbranche lief über den roten Teppich. Viele Promis begeisterten dabei mit ihren atemberaubenden Looks. Diese beiden Stars hätten sich vorher jedoch wohl besser noch einmal absprechen sollen. Dua Lipa (26) und Megan Thee Stallion trugen auf der Bühne das gleiche Outfit.

Bei der Verleihung des begehrten Musikpreises kam es am vergangenen Sonntag zu einem skurrilen Moment, wie Just Jared berichtet. Als Dua Lipa und die Rapperin gemeinsam den Award für den besten Nachwuchskünstler verleihen sollten, lief das Duo in exakt dem gleichen Versace-Outfit auf die Bühne. "Du hast meinen Look geklaut", stellte Megan daraufhin fest. Doch Dua Lipa schien die Situation ganz locker zu nehmen. "Mir wurde gesagt, ich hätte die Exklusivrechte – ich muss mit Donatella sprechen", antwortete die 26-Jährige. Kurz darauf stürmte auch schon Donatella Versace (66), die Schöpferin der Kleider, auf die Bühne, die die Outfits der beiden Musikerinnen mit einem Handgriff richtete.

Über den roten Teppich des Events waren die zwei zuvor noch in unterschiedlicher Garderobe gelaufen. Während sich Dua Lipa für eine schwarze, mit Gurten bedeckte Robe entschied, flashte Megan die Fotografen in einem Kleid mit Leo-Print. Ob der gleiche Look nun für einen Lacher während der Veranstaltung sorgen sollte oder doch ein peinlicher Zufall war, wissen am Ende des Tages wohl nur die Beteiligten selbst.

