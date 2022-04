Katharina Eisenblut (27) fiebert ihrem noch ungeborenen Baby entgegen! Anfang März gab die einstige DSDS-Teilnehmerin bekannt, dass sie und ihr Partner Niko Kronenbitter ihren ersten Nachwuchs erwarten. Im September vergangenen Jahres hatte sich das Paar verlobt. Die Sängerin befindet sich aktuell im sechsten Schwangerschaftsmonat und ihr Babybauch ist nicht mehr zu übersehen – das merkt sie auch selbst. Inzwischen kommt Katharina sogar nicht mehr so einfach aus dem Bett heraus!

Auf Instagram teilte Katharina ihr aktuelles Befinden mit ihren Followern. "Manchmal leide ich unter etwas Ziehen im Unterleib, aber ansonsten ist es wirklich erträglich", gab die ehemalige Castingshow-Kandidatin zu verstehen. Doch sie merkt immer mehr: Der Alltag mit immer größer werdendem Babybauch wird nicht einfacher. "Das, was wirklich lustig ist, dass ich mich bald aus dem Bett rausrollen muss, da ich sonst nicht mehr hochkomme", lachte die werdende Mutter.

Doch Katharina versucht, ihre Schwangerschaft auch, so gut es geht, zu genießen. "Es ist gerade alles so aufregend in unserem Leben. [...] ich bin schon fleißig am Shoppen für unser kleines Wunder", gab die 27-Jährige einen Einblick, wie sie sich aktuell die Zeit vertreibt.

Privat Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

